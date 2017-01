Constanţa a petrecut în Piaţa Ovidiu. Un foc superb de artificii şi un show de lasere, atracţiile nopţii dintre ani

06:43

An de an, infractorii care folosesc internetul pentru a păcăli victime găsesc noi metode prin care încearcă să escrocheze naivii. Una dintre cele mai cunoscute înşelăciuni de pe net este cea cunoscută sub numele de „phishing”, prin care escrocii reuşesc să obţină date confidenţiale şi să vă accese conturile bancare.