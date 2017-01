Donald Trump AMENINȚĂ că va face DEZVĂLUIRI INCENDIARE legate de presupusele ATACURI CIBERNETICE rusești din timpul campaniei electorale: "ȘTIU LUCRURI PE CARE CEILALȚI NU LE ȘTIU"

12:58

Ultima zi din an a fost cea mai neagră pentru un important politician și un fost mare șef din fotbal. Fostul şef al Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, a fost condamnat la patru ani și jumătate în dosarul finanţării echipei de fotbal Poli Timişoara. În plus, trebuie să plătească și 9.950.000 de lei, plus dobânzi.