Lovitură pentru toate PFA-urile. Ce se întâmplă din 2017

07:58

In perioada 2000-2012, Liviu Dragnea a fost presedintele Consiliului Judetean Teleorman. La finalul anului 2012, judetul ocupa primul loc in ceea ce priveste numarul somerilor, cu o pondere de 9,61%, conform datelor furnizate de ANOFM. Situatia este aceeasi si la finalul acestui an, cand somajul are o pondere de 11,1%, conform datelor oferite de Comisia Nationala de Prognoza. Institutia nu are o prognoza foarte diferita pentru anii urmatori a acestui indicator, somajul fiind asteptat sa ramana la 11% in 2017. Pentru 2018 si 2019, sunt asteptate niveluri de 10,9, respectiv 10,5%, scrie wall-street.ro. Anul acesta, la alegerile parlamentare din decembrie, Liviu Dragnea a deschis lista candidatilor din Teleorman la Camera Deputatilor, iar partidul sau a castigat cu scorul de 61,6%. O mare parte din votantii acestui judet continua sa aleaga aceasta formatiune, chiar daca, statistic, judetul se afla in continuarea printre cele mai sarace din tara, fiind primul ca si rata a somajului, conform Comisiei Nationale pentru Prognoza. Castigul salarial mediu net lunar in Teleorman la finalul lui 2016 este de 1558 de lei, fiind cel mai scazut din Regiunea Sud Muntenia. La nivel national, un castig salarial mediu net lunar mai mic decat acesta se inregistreaza doar in Valcea, Vaslui si Neamt. PIB pe cap de locuitor in Teleroman este de 4658 de euro. O valoare mai mica decat aceasta intalnim in judete precum: Mehedinti( 4586 euro), Botosani (4546 euro), Giurgiu (4358 euro), Vaslui (3912 euro), scrie wall-street.ro. Daca in ceea ce priveste dezvoltarea judetului Teleorman, planurile celor care au condus acest judet, printre care si Liviu Dragnea , nu putem spune ca au fost eficiente, la nivelul Romaniei formatiunea condusa de fostul sef de consiliu al judetului Teleorman, are majoritate in parlament si a creat un program de guvernare ambitios prin care promite schimbarea tarii. Ramane de vazut daca acest lucru se va realiza sau modul de administrare a Teleormanului se va reflecta si asupra administrarii nationale.