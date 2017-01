Diplomații ruși și familiile lor au părăsit SUA

08:08

Meteorologii au emis o atenționare cod galben de ceață pentru judeţele Cluj, Braşov, Harghita, Covasna şi Mureş. Potrivit meteorologilor, până la ora 10.00, zona de câmpie a judeţului Cluj va fi sub cod galben de ceață, vizibilitatea va scădea local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, fiind posibil să se depună şi chiciură. Până la […] Post-ul Cod galben de ceaţă în judeţele Cluj, Braşov, Harghita, Covasna şi Mureş apare prima dată în Libertatea.ro.