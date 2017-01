Postul de televiziune Eurosport este noua gazdă a transmisiunilor Jocurilor Olimpice în Europa, până în 2024

14:42

Analistul politic Cozmin Guşă crede că ţara noastră are şansa unui joc românesc în 2017 care ne-ar putea creşte, printre altele, rolul la Marea Neagră. Foarte important, în noul an, este un parteneriat strategic cu unul dintre statele importante ale Europei, Franţa sau Germania, crede Guşă.