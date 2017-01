Ce s-a întâmplat azi, 3 ianuarie

21:48

Antonia duce dorul fetiței ei. Cântăreața s-a dat de gol cu o fotografie. Antonia formează un cuplu, în prezent, cu artistul Alex Velea, împreună cu care are doi băieți, Dominic și Achim. Cântăreața mai are un copil, o fetiță pe nume Maya, din mariajul cu Vincenzo Castellano. Antonia duce dorul fetiței ei: n-o are […] Post-ul Antonia duce dorul fetiței ei. Imaginea care a dat-o de gol apare prima dată în Libertatea.ro.