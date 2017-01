Dacă ești șofer, ar trebui să afli despre aceste 13 schimbări apărute în 2016 în domeniul auto

08:58

Cum sa faci afaceri cu miere de albine O ocupatie cu traditie pe plan local apicultura a inceput sa se dezvolte in ultimii ani, numarul celor care pornesc o afacere in aceasta zona fiind in crestere. Este o afacere care nu necesita o investitie substantiala, iar banii pot fi recuperati in aproximativ doi ani, a explicat pentru wall-street.ro Ioan Fetea, presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACAR). Pentru a incepe o astfel de afacere sunt necesare initial 5-10 familii de albine, ceea ce presupune o investitie de pana la 1.500 de euro, sustine Ioan Fetea. Suma poate fi amortizata in decurs de pana la doi ani. Pe langa achizitionarea familiilor de albine (costul unei familii ajunge la 400-500 de lei) mai sunt necesare investitii precum faguri, ramele din stupi, respectiv tratamente anuale pentru diverse boli. Astfel, in cazul a zece familii de albine costurile anuale nu depasesc 200-300 de lei. Intr-o familie de albine se afla trei tipuri de indivizi – matca, albinele lucratoare si trantorii. Numarul albinelor lucratoare variaza, osciland intre 10.000 in perioada de iarna pana la 40.000-80.000 in timpul verii. In plus, intr-un stup exista de regula o singura matca, in timp ce trantorii (masculii care imperecheaza matca) sunt prezenti in stup din primavara pana in toamna in numar de cateva sute. Citeste aici mai multe detalii. O afacere in care doar imaginatia iti poate limita cresterea In 2009 cand a inceput businessul de design si productie de mobilier personalizat Photoliu, Irina Pogonaru avea doar 21 ani si era studenta. Afacerea ei a pornit de la faptul ca isi dorea o piesa de mobilier unica. Si cum face parte dintr-o familie de antreprenori a fost numai un pas pentru ca afacerea ei sa sa prinda contur si sa apara intre paginile unor publicatii precum Vogue Living, The Wall Street Journal sau The New York Times. Despre afacerea ei, Photoliu, spune ca a aparut in 2009 ca un raspuns la o nevoie personala. „Aceea de a avea o piesa de mobilier unicat, cu personalitate, care sa fie perfect integrata in spatiul meu. Reactiile cunostintelor au fost coplesitoare la vederea primei piese Photoliu, impingandu-ma sa creez, mai mult in joaca, un site de prezentare – o varianta rudimentara a simulatorului online de mobilier, disponibil si acum intr-o varianta mult imbunatatita. In acea perioada eu eram inca la facultate in Marea Britanie, asa ca Photoliu nu a devenit cu adevarat un business decat incepand cu 2013, cand m-am intors permanent in tara si am relansat proiectul”, afirma antreprenoarea. A investit in jur de 300 de euro in dezvoltarea site-ului, banii fiind imprumutati de membrii familiei. Acestia i-au inteles pasiunea, mai ales ca Irina Pogonaru provine dintr-o familie cunoscuta de antreprenori, tatal ei, Florin Pogonaru fiind presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania. Pe de alta parte, fratele ei, Andrei Pogonaru, este partener Central European Financial Services (CEFS), el ocupandu-se de dezvoltarea centrului comercial Veranda din apropiere de Piata Obor. Citeste articolul complet aici. Idee de afacere cu bani putini in agricultura: plantatie de capsuni Familia Apostu din Bacau a plantat primii stoloni de capsuni in urma cu trei ani, investitia initiala in aceasta afacere ridicandu-se la 2.500 de lei. De pe 600 de metri patrati, cat ocupa plantatia situata chiar in oras, au cultivat anul trecut 400 de kilograme de capsune. Ideea unei afaceri cu capsuni a apartinut sotului sau, povesteste Anastasia Laura Apostu, primii stoloni fiind plantati in urma cu trei ani. Investitia initiala a fost de 2.500 de lei, bani din care cei doi soti au achizitionat stolonii, instalatia de picurare, folia de mulcire si dolomita amorfa folosita ca si ingrasamant. Stolonii au fost achizitionati la pretul de 0,3 lei firul. Familia Apostu a cultivat aproximativ 600 mp, plantatia fiind situata in orasul Bacau. De pe aceasta suprafata a recoltat 400 de kilograme de capsune. ”Am vandut capsunele la pretul de 6,5 lei per kilogram, direct de acasa. In urmatorii cinci ani speram sa avem o suprafata mai mare de pamant pe care sa o putem cultiva. Planuri de dezvoltare pe termen scurt nu ne putem face deoarece timpul este imprevizibil”, spune Anastasia Apostu. Potrivit acesteia, profitul in cazul unei astfel de afaceri apare in anul al treilea de la plantare. Cele mai mari suprafete cultivate cu capsuni se gasesc in judetul Satu Mare (peste 1.110 hectare), urmat de Giurgiu, Valcea si Gorj. Mai mult, circa 70-75% din capsunii produsi in Romania provin din judetul Satu Mare. Cele mai bune rezultate se obtin in zonele cu precipitatii de 900 milimetri precipitatii/an. Articolul complet poate fi citit aici