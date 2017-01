Alibec, luat tare cu o zi înainte să ajungă sub comanda lui Reghe » Cine e omul de care depinde la Steaua

14:18

Claudiu Bumba, unul dintre cei mai apreciați jucători tineri, este liber de contract după despărțirea de Hapoel Tel Aviv, după un an și jumătate. Mijlocașul de 22 ani a cerut să fie liber de contract din cauza faptului că israelienii nu și-au respectat angajamentul și nu i-au plătit salariul. " Am plecat de la Hapoel pentru că nu și-a respectat contractul și am decis să reziliez unilateral la TAS. ...