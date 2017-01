Cum să pescuieşti legal pe Dunăre în 2017

12:58

Jocul Ursului şi Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor, eveniment care are loc în fiecare an pe 30 decembrie, la Comăneşti, au fost subiect de articol, la final de an, în publicaţia britanică The Telegraph şi în presa franceză, la Agenţia France Press. Un videoclip a devenit viral pe internet şi în câteva zile a fost văzut de aproximativ un milion de internauţi.