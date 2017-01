Nepoata lui Emil Boc, la DNA într-un scandal de corupţie

Nepoata fostului premier, Emil Boc a dat, marţi, cu subsemnatul in fata procurorilor, la DNA Cluj. Mihaela Boc este audiata alaturi de mai multi directori din Primaria Cluj. Totul se intampla in scandalul de coruptie in...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro