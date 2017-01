Cozi la ghisee in prima zi lucratoare din an. Oamenii au stat ore intregi pentru a rezerva locuri de parcare in 2017

Prima zi lucratoare din an a adus si primele cozi la ghisee. In Cluj si Timisoara oamenii au vrut sa se asigure ca nu-si pierd locurile de parcare si s-au incolonat in fata primariei ca sa plateasca taxa ori sa depuna cerere daca se elibereaza vreun loc.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro