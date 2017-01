Rețetă de pui piccata

23:48

Suntem mebri UE de 10 ani. Până acum, am contribuit la bugetul Uniunii cu 13,7 miliarde euro şi am primit 39,8 de miliarde de euro. Ca atare, în zece ani avem un sold pozitiv, adică au intrat în ţară, pe diferite proiecte, 26,5 miliarde de euro. Vestea îngrijorătoare, să zicem, este că ar mai fi […]