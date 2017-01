Cu cat cresc pensiile, din luna februarie. Deputatii vor sa elimine contributia la sanatate si impozitul de 16%

09:38

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, a doua favorita, s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa o victorie in trei seturi in fata sarboaicei Jelena Jankovic, cu 6-1, 3-6, 6-3, in meciul sau de debut in sezonul 2017.