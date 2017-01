EXCLUSIV O perlă a lui Dinamo a lăsat "sportul rege" pentru a deveni polițist » Acuze dure: "Fotbalul e plin de mafioți. Talentele se distrug din cauza impresarilor și a patronilor"

11:18

Steaua s-a reunit azi, la baza de pregătire de la Berceni, și Reghecampf a avut sub comanda 25 de jucători. Denis Alibec se pregătește pentru prima dată sub comanda noului său antrenor și își cunoaște noii colegi. Totuși, Reghe a avut și probleme. Fernando Boldrin, mijlocașul de 27 ani Stelei, nu a venit la reunire, potrivit Digi. Acesta susține că are fata lui are probleme cu pașaportul și va mai întârzia câteva zile. ...