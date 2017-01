Șumudică, veste-șoc din partea conducerii Astrei! Antrenorul a fost surprins: "Așa mi-au transmis"

12:58

Gigi Becali susține că are în continuare în vedere un transfer al lui Harlem Gnohere de la Dinamo la Steaua și este gata să-i ofere "Bizonului" un salariu de 15.000 de euro pe lună. "La Gnohere e drumul știut, când vrea să vină, am vorbit și cu Anamaria Prodan. Îi dau salariu de 15.000 de euro pe lună. El vrea și 100.000 la semnătura, dar eu nu-i dau. Szukala nu e variantă, pentr că nu poate veni, are salariu foarte mare. ...