Imobiliarele retrăiesc vremurile dinaintea crizei

08:38

Este vorba de Marius Dunca, care in octombrie 2015, era seful Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului. Inspectorii din subordinea sa fusesera in control la Clubul Colectiv cu 24 de ore inainte de incendiul in care au murit 64 de tineri, arata Catalin Tolontan. Dunca a fost demis in de Victor Ponta, pe atunci prim ministru, in 3 noiembrie, devenind astfel prima persoana data afara pentru incendiul din clubul Colectiv. Iata mai jos postarea lui Catalin Tolontan: "Mirela Neag a remarcat ironia ca primul om pe care statul roman l-a considerat profesional responsabil pentru incendiul de la "Colectiv" sa fie propus ca ministru al Tineretului si Sportului! Succesorul Elisabetei Lipa la Ministerul Tineretului si Sportului va fi Marius Dunca, vicepresedintele tineretului PSD. In urma cu un an si doua luni, Dunca a fost primul om gasit responsabil de tragedia de la Clubul Colectiv si demis la doua zile dupa incendiu. Inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, institutie condusa la vremea respectiva de Dunca, au fost in control la Clubul Colectiv pe 30 octombrie 2015, cu 24 de ore inainte de incendiul in care si-au pierdut viata 64 de tineri si alti 100 au fost raniti. "Noi nu am verificat nimic pentru ca nu am putut face un control. A fost o sesizare venita din partea unei doamne, care a sesizat o neconcordanta intre preturi. S-a deplasat o echipa de la Comisariatul principal Bucuresti la fata locului, dar acolo nu am gasit niciun reprezentant legal. Cu siguranta a intrat in club. Am gasit o persoana si am lasat o invitatie, nefiind niciun reprezentant legal, neexistand registrul unic de control... ", a fost explicatia data atunci de Marius Dunca la Realitatea TV. Dunca, 36 de ani, nu a avut legaturi cu sportul de-a lungul anilor. El a condus o firma de curatenie din Brasov si a fost presedintele Autoritatii pentru Protectia Consumatorilor. Dunca a fost secretar general Centrului International Antidrog si pentru Drepturile Omului. Din iulie 2016 este presedinte al PSD Brasov".