Rețetă de desert: cum faci brioșe crocante

Ciontea Mihail, din județul Vâlcea, deținător a 2 ha de pădure ne semnalează faptul că, deși Guvernul a anunțat că, începând din acest an, pădurile sub 30 de ha vor fi păzite gratuit de stat, pădurarul i-a solicitat 230 de lei, pentru asigurarea pazei de către ocolul silvic teritorial și ne întreabă dacă este corect. […] Post-ul Pază gratuită pentru pădurile sub 30 de ha. Află ce trebuie să faci, până la 31 ianuarie, pentru a beneficia de acest ajutor financiar apare prima dată în Libertatea.ro.