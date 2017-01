Deputatii cumpara servicii de transport de la Tarom, pe rute interne, de aproape un milion de euro

14:38

Legislatia fiscala va fi unificata in acest an intr-un Cod economic ce urmeaza sa fie definitivat la jumatatea lui 2017, pentru a intra in vigoare la 1 ianuarie 2018, si care va contine maximum 50 de taxe, a declarat miercuri Viorel Stefan, propus pentru functia de ministrul al Finantelor Publice, in cadrul audierilor din comisiile de specialitate din Parlament.