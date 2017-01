Evz.ro: Un medic din România a fost condamnat la închisoare. Numărul record de infracțiuni pentru care a fost găsit vinovat

11:08

Actorul George Kosana a murit la vârsta de 81 de ani în casa lui din Clairton, Pennsylvania, SUA. Acesta a devenit faimos pentru rolul șerifului McClelland din filmul "Night of the Living Dead" (n.r.- Noaptea morților vii"), informează „Hollywood Reporter". John Russo, unul dintre regizorii filmului de succes „Noaptea morților vii", a confirmat moartea actorului într-o […]