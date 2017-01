Dragoș Bucur, voce în Crăiasa Zăpezii 3. „Îmi place postura aceasta”

18:08

Barack și Michelle Obama dau o ultimă petrecere la Casa Albă, înainte ca mandatul președintelui american să ajungă la final. Pe lista invitaților se numără vedete precum Beyonce, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Jay Z, Paul McCartney, Eddie Vedder, George Lucas şi Chance The Rapper, relatează The Telegraph. În timp ce Donald Trump întâmpină probleme să […] Post-ul Barack Obama, ultima petrecere la Casa Albă. Beyonce, Bruce Springsteen și alte nume mari, pe lista invitaților apare prima dată în Libertatea.ro.