EXPLOZIV! Traian Băsescu PROPUNE ARESTAREA ŞEFILOR DNA ŞI SRI după SUPER DEZVĂLUIRILE făcute de Sebastian Ghiţă: “De ce n-ar fi şi ei arestaţi preventiv?”

18:28

Autoritățile județului Constanța au luat măsuri suplimentare în urma avertizarilor meteorologice transmise pentru perioada 5 ianuarie, ora 22.00 – 7 ianuarie, ora 10.00, prin care judetul Constanta se va afla sub avertizare Cod Galben si Cod Portocaliu de ninsori si viscol. Răspunderea cea mai mare o are însă Direcția Regională de Drumuri Naționale Constanța care, pe segmentul de autostrăzi și drumuri naționale, coordonează intervențiile în toate cele cinci județe din sud-estul țării, aflate sub cod, precum și pe Austrada Soarelui până la Lehliu.