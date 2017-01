Mossad vrea să recruteze mai multe femei

19:08

De când mă știu, am fost grăsuță și așa sunt și acum, deși am încercat tot felul de diete și am făcut și gimnastică. Mama, glumind pe tema asta, mi-a zis că așa am fost de când m-am născut. Ca să vedeți însă că viața are umorul ei, al doilea copil al părinților mei a […] Post-ul Sunt fotomodel, deși port haine XXL apare prima dată în Libertatea.ro.