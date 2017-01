Încă un român de ispravă! Noua linie a metroului din New York, CONSTRUITĂ de Michael Horodniceanu

Pe 1 ianuarie 2017, la New York a fost inaugurată o nouă linie de metrou. Acest tronson și-l doresc new-yorkezii încă din anul 1919, iar el trece pe sub Second Avenue.

