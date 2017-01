Miracol de Anul Nou. O femeie din India a supravietuit dupa ce a fost izbita de o masina si aruncata sub o alta. VIDEO

Accident infiorator in New Delhi. Un minor a scapat controlul masinii si a izbit in plin o femeie. Victima este aruncata in aer pur si simplu, apoi ajunge prinsa sub o alta masina lovita in acelasi accident.

