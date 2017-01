Stupoare la Steaua » Cu cine pornește Reghecampf pregătirea centralizată

22:48

Jaime Penedo s-a întors în România pentru reunirea "câinilor" și are speranțe mari în 2017: speră că Divinitatea o va ajuta pe Dinamo să-și îndeplinească obiectivele. "Am avut o vacanță plăcută, am petrecut-o în familie. Am decis să călătorim la Ierusalim, a fost o excursie în care am descoperit lucruri interesante. Cred că este o țară magică. ...