ING: Euro ar putea să cadă sub 4,5 lei în perioada următoare

15:38

Conform datelor publicate marti, 13.12.2016 de Eurostat, in legatura bunastarea materiala a populatiei, Romania a inregistrat un consum individual efectiv (AIC) egal cu 59% din media Uniunii Europene, fiind pe antepenultumul loc in randul celor 28 de state UE, in fata Croatiei (58%) si Bulgariei (53%). Primele pozitii in clasemntul AIC raportat la media UE sunt ocupate de Luxemburg (137%), Germania (123%) si Austria (119%). Studiul se refera la anul 2015 comparativ cu 2014 si a fost facut pentru toate statele Uniunii Europene. In privinta produsului intern brut pe cap de locuitor, raportat la puterea de cumparare, Romania a ramas pe penultimul loc in UE si in anul 2015, cu un procent de 57% din media UE (fata de 55% in 2014), ultimul loc fiind ocupat de Bulgaria cu 47% din media UE. In fruntea clasamentului in ceea ce priveste PIB-ul se afla Luxemburg (264% din media UE), Irlanda (177%), alaturi de Austria si Olanda (fiecare cu cate 128%). Daca in Romania, situatia mediului de afaceri pe viitorul apropiat este tumultoasa si nesigura in acest moment datorita schimbarilor politice din urma votului din 11 decembrie 2016, ingrijorarea investitorilor in urma ajungerii la putere in Bulgaria a lui Rumen Radev, un rusofil care a creat o adevarata isterie in randul oamenilor de afaceri straini, s-a dovedit a fi fara repercusiuni asupra zonei business a tarii sale. Acesta nu a manifestat o respengere radicala a Europei, iar masurile economice de pana acum nu au afectat cu nimic stabilitatea mediului de afaceri de care se bucura de ani buni tara vecina. Cu toate că la conducerea ţării a ajuns Rumen Radev, un rusofil care a speriat pentru o clipă investitorii străini, acesta nu a manifestat o respingere radicală a Europei, iar măsurile economice de până acum nu afectează cu nimic mediul de afaceri stabil de care se bucură de ani buni Bulgaria. In acest context, investitorii romani continua sa-si deschida afaceri in Bulgaria, tara vecina ramanand foarte atractiva pentru oamenii de afaceri romani. Contabilitate in Bulgaria se face in continuare la jumatate din pretul cu care se face in Romania, preturile chiriilor si imobilelor sunt si ele mai mici decat in tara noastra. Potrivit ultimelor informatii furnizate azi (NR. 13.12.2016) in presa, in Romania sunt sanse foarte mari ca nici masurile de reducere a TVA-ului si de scoatere a taxei pe stalp sa nu aiba loc nici in 2017, desi erau anuntate de cateva luni. Cei interesati sa isi creeze o firma in Bulgaria o pot face cu doar 285 euro in cazul in care se doreste un SRL cu asociat unic si o singura stampila, printr-o firma romano-bulgara ce se ocupa de crearea de firme, Suma mai sus amintita include 185 euro ca taxe de constituire a firmei in Bulgaria, restul reprezentand comisionul pe care il percepe societatea care va infiinteaza firma. Chiar daca la prima vedere poate parea un comision mare, in aceasta suma intra si traducerile in/din limba bulgara de care aveti nevoie la constituirea firmei la Registrul Comertului din Bulgaria, iar daca doriti, puteti sa primiti gratuit la aceasta suma si un sediu social pentru firma. Daca mai luati in calcul si faptul ca scapati de numeroase calatorii in tara vecina, apelarea la o astfel de firma va scuteste de timp pierdut si de bani suplimentari pe transport si, eventual, cazare in Bulgaria in timpul in care va realizati actele firmei.