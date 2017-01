Phoenix Galați nu poate ajunge la Sibiu pentru meciul cu CSU din cauza vremii

11:38

Intrebarea „cand ma voi casatori in functie de data nasterii" te bantuie? Iata mai jos ce raspuns iti ofera astrologii, cititori avizati ai stelelor! 31 decembrie – 10 ianuarie: Daca te-ai nascut in aceasta perioada, te vei casatori dupa 35 de ani. Vei astepta sa te implinesti in viata profesionala inainte sa iti pui pirostriile!