ANDREEA BĂNICĂ, apariţie senzaţională la nici două luni de când a născut! A purtat o fustă scurtă şi...

07:38

Circulaţia trenurilor de pasageri se va desfăşura în condiţii de iarnă, în perioada următoare, ca urmare a fenomenelor meteo prognozate de meteorologi, a anunţat, joi, CFR Călători, citat de Agepres. Circulaţia trenurilor de pasageri se va desfăşura în condiţii de iarnă, în perioada următoare, ca urmare a fenomenelor meteo prognozate de meteorologi, a anunţat, joi, CFR Călători, citat de Agepres. - See more at: https://www.realitatea.net/anunt-de-ultima-ora-facut-de-cfr-calatori-atentionarea-ii-priveste-pe-toti-romanii_2019215_foto_1556497.html#galerie