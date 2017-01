O vedetă din La Liga riscă 4 ani de suspendare din partea Agenției Mondiale Antidrog » Este suspectat că și-ar fi făcut terapie intravenoasă!

13:38

Ioan Neculaie, finanțatorul lui FC Brașov, i-a propus lui Gigi Becali să investească la echipa de sub Tâmpa, dar latifundiarul a refuzat categoric oferta acestuia. "Da, este adevărat, Ioan Neculaie m-a întrebat dacă nu mă interesează să investesc la FC Braşov, dar nu se pune problema. Am fugit imediat! Păi, ce eu pot susţine tot fotbalul românesc? Neculaie a băgat 40 de milioane de euro la FC Braşov şi uite ce probleme are. ...