Fetița Andreei Bălan a lui George Burcea a văzut pentru prima dată zăpada

18:28

David Bowie a descoperit că suferă de cancer în fază terminală cu trei luni înainte să moară, relatează BBC News și The Guardian. Informația a ieșit la iveală într-un documentar care marchează împlinirea unui an de la moartea superstarului. Filmul „David Bowie: The Last Five Years”, difuzat de BBC2 cu o zi înainte de data […] Post-ul David Bowie a aflat că are cancer în fază terminală cu trei luni înainte să moară apare prima dată în Libertatea.ro.