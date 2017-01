Solistul britanic Ed Sheeran revine cu două noi single-uri

Cantautorul britanic Ed Sheeran a pus capăt unei perioade de aproape doi ani de pauză în cariera sa muzicală lansând vineri două noi single-uri, "Shape of You" și "Castle on the Hill", relatează Reuters.

