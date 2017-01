Gabriela Firea demite conducerea RATB

18:28

Vremea se va menţine geroasă în weekend atât ziua cât şi noaptea în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între -16 grade in estul Transilvaniei si in Moldova si -8 grade in nordul Olteniei , iar cele minime se vor încadra între -21 şi -10 grade.