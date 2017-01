Ioan Andone salută plecarea lui Gnohere: ”Noi aveam nevoie de linişte, nu de jucători problemă”

22:08

Vreme geroasă, în zilele următoare. După viscol și ninsori abundente, meteorologii anunță ger puternic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între -16 grade in estul Transilvaniei si in Moldova si -8 grade in nordul Olteniei , iar cele minime se vor încadra între -21 și -10 grade. Vreme geroasă sâmbătă Vremea va fi geroasă, […] Post-ul Vreme geroasă, în zilele următoare. -21 de grade, luni, în București apare prima dată în Libertatea.ro.