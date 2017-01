EXCLUSIV / La mâna bonei! Cum reușește Sore să facă față job-urilor sale

23:38

Ultima pensie a decedatului cine are dreptul s-o încaseze? Mama mea a decedat anul trecut, în luna noiembrie. Am apelat la o firmă de pompe funebre, care a încasat, în numele meu, ajutorul de înmormântare. Dar, nu am primit și pensia mamei, pe ultima lună. Mi s-a spus că o primesc în decembrie, apoi că […] Post-ul LIBERTATEA TE AJUTĂ: Cine poate încasa ultima pensie a decedatului? apare prima dată în Libertatea.ro.