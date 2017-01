MAE atenţionează asupra condiţiilor meteo nefavorabile din Regiunea Odessa a Ucrainei

22:58

Durerea de spate este blestemul vietii moderne. Milioane de oameni se confrunta in fiecare an cu ea si cei mai multi dintre oameni au experimentat-o cel putin o data in viata. Durerea de spate poate fi greu de vindecat, iar daca te confrunti cu ea nu mai face urmatoarele lucruri: Citește mai departe...