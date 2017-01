Oana Roman și Marius Elisei se despart? Ce a apărut pe pagina de Facebook a soțului vedetei

09:58

Nu va lasati inselati de aparente: aceasta reteta e mai degraba una de tarta decat de pizza, sau undeva intre cele 2 preparate. Flammkuchen sau tarte flambée este un fel de mancare cu traditie in sudul Germaniei, precum si in Estul Frantei, in regiunile Alsacia si Moselle. INGREDIENTE 4 bile aluat de pizza 350 g bacon 2 cepe […] Post-ul Tartă flambată sau Flammkuchen apare prima dată în Libertatea.ro.