liveTEXT de la 19:00 » AC Milan - Cagliari: Rossonerii pot urca pe loc de Europa » Meciul lui Tătărușanu a fost amânat din cauza zăpezii

Steaua a reușit să îl transfere pe Harlem Gnohere, iar atacantul francez a plecat ieri cu echipa în cantonamentul din Turcia. Becali a anunţat că Gnohere a semnat un contract pe doi ani și jumătate cu Steaua, apoi a revenit și a corectat: "Pe trei ani și jumătate am semnat. El a vrut să punem un an în plus. Când a cerut asta l-am întrebat câţi ani are, mi-a zis că 28 și am fost de acord", a spus Becali la TV Digi Sport. ...