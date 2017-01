Un fost politician, găsit mort în Salonta

18:48

Anul 2017 incepe pentru nativul acestei zodii cu Jupiter in Casa Iubirii. Acest lucru este deosebit de imporant, caci pe parcursul intregului an va fi mai interesat sa isi implineasca viata sentimentala inainte de orice. Iata zodia care cauta dragostea in 2017. Citește mai departe...