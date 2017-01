Ce mesaj i-a transmis Deea Maxer graviduței Simona Gherghe. „În curând îți vei ține în brațe propriul prunc”

08:07

La capătului turneului de la Ploiești, naționala de junioare a ratat calificarea la Campionatului Mondial de volei Under 20, faza a doua a preliminariilor. În ultimul meci al grupei C din calificările pentru faza a doua a preliminariilor Campionatului Mondial de volei pentru junioare, la Ploiești, În Sala Sporturilor Olimpia, România a fost învinsă cu […] Post-ul Naționala de junioare a ratat calificarea la Campionatul Mondial de volei Under 20 apare prima dată în Libertatea.ro.