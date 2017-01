Vremea ramane geroasa pana miercuri, cu temperaturi minime de pana la -29 de grade Celsius. Zonele in care va mai ninge

ANM anunta pentru azi ger, va mai ninge slab, in jumatatea de nord a Moldovei, in Banat si Oltenia. In rest, zarim si soarele si doar izolat va fulgui.

