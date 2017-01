Vicepremierul Daniel Constantin confirma ca, din 2018, va fi luata in discutie “o forma de impozitare in functie de venituri”. Ce se intampla cu cota unica

16:18

Salariatii care lucreaza in aer liber trebuie sa primeasca, in caz de temperaturi extreme scazute, 0,5-1 litru/persoana de ceai fierbinte si sa beneficieze de pauze in spatii incalzite si de echipament individual de protectie, iar, in cazul in care nu pot fi asigurate aceste conditii, programul de munca va trebui redus sau va fi intrerupt lucrul, informeaza Inspectia Muncii printr-un comunicat.