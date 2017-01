Clopotul de la Cotroceni sună rusește. Mănăstirile și bisericile preferă clopotele comandate prin satelit

11:18

Simona Gherghe va deveni mămică în vara acestui an. Cum aceasta va intra, la un moment dat în concediu pre-natal, au început deja să apară zvonuri despre posibila sa înlocuitoare. Simona Gherghe a anunțat că este însărcinată cu primul ei copil, fruct al relației pe care o are cu Răzvan Săndulescu. Nici bine nu s-a […] Post-ul Simona Gherghe va deveni mămică. Cine ar putea s-o înlocuiască la „Acces Direct”? apare prima dată în Libertatea.ro.