Iarna grea si in SUA. Autoritatile au decretat stare de urgenta in Carolina de Nord si de Sud dupa ninsori abundente

Iarna nu le arata o fata blanda nici americanilor. In mai multe state din sud-est ninge de cateva zile, iar gheata de pe sosele a dus la mai multe accidente in lant, soldate cu sase decese. Coasta de vest, in schimb, a fost lovita de vijelii si ploi.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro