EximBank continuă programul de internship și aduce în echipă studenți de la ASE

05:18

Aproximativ 3.500 de militari din cadrul celei de-a 4-a Divizii de Infanterie de la Fort Carson, în Colorado, urmează să sosească împreună cu echipament de luptă în următoarele două săptămâni. Această mobilizare reprezintă începutul unei noi faze a Operațiunii Atlantic Resolve, care prevede o prezență continuă a unei echipe americane de luptă din cadrul brigăzii americane de vehicule blindate din Europa. Misiunea prevedere asigurarea aliaților îngrijorați din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și alte state NATO față de o Rusie agresivă și imprevizibilă. Statele Unite planuiesc, de asemenea, sa trimita o brigada a aviatiei de lupta, cu aproximativ zece elicoptere de tip Chinook, 50 de elicoptere de tip Black Hawk si 1.800 de oameni de la Fort Drum, in New York, dar si un batalion impreuna cu 24 de elicoptere de tip Apache si 400 de oameni de la Fort Bliss, in Texas, informează Hotnews. Ei vor avea cartierul general in Germania, iar unele aeronave vor fi pozitionate in Letonia, Romania si Polonia. Alti membri NATO isi vor consolida, de asemenea, prezenta in regiune. Marea Britanie trimite avioane de vanatoare la Marea Neagra, in Romania, iar un batalion de militari, tancuri si vehicule blindate usoare urmeaza sa fie mobilizat in Estonia, in primavara, sustinut de trupe din Franta si Danemarca. Germania intentioneaza, de asemenea, sa trimita trupe in Lituania. Albania, Belgia, Canada, Croatia, Franta, Italia, Luxemburgul, Olanda, Romania si Slovenia urmeaza sa joace totodata un rol in cadrul a ceea ce NATO numeste Enhanced Forward Presence. Statele Unite planuiesc, de asemenea, sa mute o unitate Stryker din Germania in Polonia, in cadrul acestui grup. NATO a inceput deja sa pozitioneze echipament si munitie in Europa de Est, cu scopul de a reduce perioada de timp necesara in vederea desfasurarii unor unitati suplimentare, in cazul in care este necesar acest lucru.