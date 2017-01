Cum arată Mihaela Rădulescu pe vremea când era măritată cu Bănică Junior

13:18

In mod traditional, bucataria nordica are la baza ingrediente ce pot fi gasite in munti, regiunile salbatice sau de coasta. Ea este diferita, din multe privinte, de influentele culinare din zonele continentale vecine, retetele concentrandu-se indeosebi pe carne de vanat si peste. Pentru multe preparate traditionale din aceasta regiune se folosesc ingrediente conservate, din cauza iernilor lungi. Astfel de ingrediente sunt: pestele, precum somonul si heringul, carne si vanat de elan sau caprioara, legume ca sfecla rosie, pastarnac, cartofi, varza, fasole si cereale sau fructe precum mere, pere, prune, afine si merisoare.