EXCLUSIV Dezvăluiri despre viitorul miting al steliștilor din toată țara: "Am vorbit cu Becali. Va fi o revoluție roș-albastră"

13:59

Astăzi, de la ora 19:30, FIFA va acorda premiul "The Best" pentru cel mai bun jucător al anului. Gala va avea loc la Zurich și va fi în direct pe TVR 1. După ce nu a mai acordat Balonul de Aur, alături de France Football, FIFA a decis să creeze premiul "The Best", care va fi decernat pentru prima dată în această seară. Premiile sunt acordate pentru performanţa sportivă şi pentru conduita din teren şi din afara lui, în perioada noiembrie 2015 - noiembrie 2016. ...