"Bizonul" i-a impresionat pe steliști la antrenamente! Gigi Becali: "Mi-a zis MM"

L'Equipe și FIFA acordă separat din acest an premiile pentru cel mai bun jucător al anului. Ziarul francez a rămas cu Balonul de Aur, în timp ce FIFA acordă FIFA World Player of the Year. Acesta i-a fost acordat lui Cristiano Ronaldo. "Wow! E incredibil să câștig acest premiu. E primul din noua organizare. Le mulțumesc tuturor celor care sunt lângă mine. A fost cel mai bun an al carierei mele. Trofeele vorbesc de la sine. Nu voi uita niciodată acest an. ...