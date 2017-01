FOTO Cristiano Ronaldo şi-a adus iubita la gala FIFA. Portughezul a primit premiul The Best, Ranieri a fost desemnat cel mai bun antrenor

Cristiano Ronaldo şi-a trecut în vitrină şi trofeul FIFA - The Best, acordat celui mai bun jucător al anului. FIFA s-a separat din acest an de France Football, care acordă Balonul de Aur.

