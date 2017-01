Tenis: Monica Niculescu, în sferturile turneului WTA de la Hobart; Raluca Olaru, calificată la dublu

21:00

Italianul Claudio Ranieri, tehnicianul echipei de fotbal Leicester City, a obținut luni premiul "The Best" pentru cel mai bun antrenor al anului 2016, cu ocazia Galei premiilor FIFA ce are loc la Zurich.Fotbal - Gala FIFA: Claudio Ranieri, ales cel mai bun antrenor al anului 2016