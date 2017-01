Chef Sorin Bontea primește un cadou neașteptat de la Giani Kiriță

14:38

Soţul meu a decedat în anul 2004, în urma unui accident mortal. Nu era pensionar. Eu m-am pensionat în anul 2012, dar am o pensie foarte mică. În aceste condiţii, eu nu beneficiez de niciun ajutor ca urmare a faptului că am rămas văduvă? Am dreptul la pensie de urmaș? (Cuculeanu Tudora-Prahova) Răspunde Av Adrian […] Post-ul LIBERTATEA TE AJUTĂ: Am dreptul la pensie de urmaş? apare prima dată în Libertatea.ro.